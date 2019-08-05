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اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
معلومات اضافية تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة العربية و بشكل متوافق مع السياسات المحاسبية للشركة. تم إعادة بيان أرقام المقارنة.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 3,691 ألف ريال مقابل 2,853 ألف ريال للربع المقابل من العام السابق و ذلك بارتفاع قدره 29% و مقارنة بـ 709 ألف ريال للربع السابق بارتفاع قدره 421%.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة 4,400 ألف ريال مقابل 13,608 ألف ريال للفترة المقابلة من العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 68%.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية 432,085 ألف ريال، مقابل 418,395 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 3% (لا يوجد حقوق أقلية).

مباشر (اقتصاد)

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