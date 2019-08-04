أخبار عاجلة

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية -
أبو يامين يستبعد التعديل الوزاري والحكومة ملتزمة بقرار «الدستورية» -
ميليشيا حزب الله متورطة في تهريب المخدرات إلى الأردن -
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% مع توقعات خفض المعروض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بسبب سيدة عراقية.. ملك الأردن يوجه رسالة لقوات الدرك

Google+ Print
بسبب سيدة عراقية.. ملك الأردن يوجه رسالة لقوات الدرك بسبب سيدة عراقية.. ملك الأردن يوجه رسالة لقوات الدرك

وأشاد العاهل الأردني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بنخوة وشهامة رجال الدرك في بلاده، بعد استجابتهم لنداء المشاركة في تشييع المرأة العراقية.

وغرد الملك عبد الله: "أحيي نشامى قوات الدرك على موقفهم النبيل في ترجمة توجيهاتنا، لتلبية مناشدة مواطنة عراقية لتشييع جثمان والدتها، التي توفيت في الأردن، رحمها الله، فهذا العمل الإنساني يعكس المعنى الحقيقي لأردن النخوة، وما يجمعنا من علاقات محبة وأخوة بالأشقاء العراقيين راسخ ومتين".

​وشاركت قوات الدرك، أمس السبت، في تشييع جثمان سيدة عراقية توفيت بعد معاناتها مع السرطان في الأردن.

وكانت ابنة السيدة المتوفاة، ناشدت بأن يخرج رجال في جنازة والدتها، بسبب عدم وجود أقارب لها في الأردن، قبل أن تستجيب قوات الدرك للمناشدة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

"هادي يريد أخذ زمن غيره"... ضاحي خلفان يطرح سيناريو "تقسيم اليمن" لحل الصراع

"هادي يريد أخذ زمن غيره"... ضاحي خلفان يطرح سيناريو "تقسيم اليمن" لحل الصراع

بومبيو يناقش مع ولي العهد السعودي "التصدي لإيران وحقوق الإنسان"

بومبيو يناقش مع ولي العهد السعودي "التصدي لإيران وحقوق الإنسان"