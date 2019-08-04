أخبار عاجلة

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية -
أبو يامين يستبعد التعديل الوزاري والحكومة ملتزمة بقرار «الدستورية» -
ميليشيا حزب الله متورطة في تهريب المخدرات إلى الأردن -
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% مع توقعات خفض المعروض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - مدير عام بجمعية الاورمان .. أحمد حسن .. يوضح عن خطط وترتيبات لمبادرة حياة كريمة

  • DMC
  • 64
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء مع د. عبدالعزيز النجار وكيل وزارة الأزهر الشريف للحديث عن العشرالأوائل من ذي الحجة ويوم عرفه

لقاء مع د. عبدالعزيز النجار وكيل وزارة الأزهر الشريف للحديث عن العشرالأوائل من ذي الحجة ويوم عرفه

مساء dmc - د. عبد العزيز النجار يرد علي مداخلة هاتفية لأحد المشاهدين التي تعاني من صعوبة الصيام

مساء dmc - د. عبد العزيز النجار يرد علي مداخلة هاتفية لأحد المشاهدين التي تعاني من صعوبة الصيام

مساء dmc - د. عبد العزيز النجار يحدد الشروط التي يجب توافرها في الأضحية

مساء dmc - د. عبد العزيز النجار يحدد الشروط التي يجب توافرها في الأضحية

مساء dmc - خالد جلال يتحدث عن دور مركز الإبداع الفني في ظهور نجوم في عالم الفن

مساء dmc - خالد جلال يتحدث عن دور مركز الإبداع الفني في ظهور نجوم في عالم الفن