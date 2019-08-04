أعلنت شركة آبل أول أمس أنها ستعلق مؤقتًا ممارستها المتمثلة في استخدام متعاقدين بشريين لتصنيف مقتطفات من التسجيلات الصوتية لمساعدها الصوتي (سيري) Siri، لتنضم بذلك لشركة جوجل التي وافقت على التوقف عن الاستماع إلى تسجيلات مساعدها الصوتي (Google Assistant) لمدة ثلاثة أشهر في أوروبا، وذلك وفقًا للجهات التنظيمية الألمانية.

ولكن حتى الآن لم تؤكد آبل توقفها بالفعل عن حفظ تلك التسجيلات على خوادمها، فبالرغم من سمعتها الجيدة في حماية الخصوصية، إلا أن عناصر التحكم الفعلية التي توفرها للمستخدمين للتعامل مع إعدادات البيانات الخاصة بهم ضعيفة، أو غير واضحة، أو غير موجودة.

كما أن قضية حفظ تسجيلات المساعد الصوتي (سيري) على خوادمها – التي أثارها تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية – قد كشفت عن مشكلة جديدة ستحتاج آبل إلى التعامل معها بشكل أفضل عندما تقوم بتحويل المزيد من أعمالها إلى خدمات.

نظرًا لأن آبل لا تبادل بيانات المستخدم مع طرف آخر، فإن الشركة لا تتمتع بتجربة جوجل، وأمازون، وغيرها من الشركات الآخرى حيث توفر هذه الشركات للمستخدمين إمكانية التحكم في البيانات التي تجمعها.

فيما يلي كيفية حذف تسجيلات سيري من خوادم آبل:

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ملاحظة: ستساعدك هذه الطريقة على حذف الملاحظات الصوتية المسجلة على جهاز آيفون، لكنك ستحتاج إلى تكرارها على كل جهاز آبل تملكه.

إليك خطوات حذف جميع المعلومات التي تحصل عليها آبل من(سيري)، بما في ذلك تسجيلات صوتك:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (سيري والبحث) Siri & Search.

قم بإيقاف كل الطرق التي تؤدي إلى تنشيط سيري، هناك نوعان: الأول الاستماع لعبارة (أهلا سيري) Hey Siri، والثاني ( الضغط على زر جانبي لسيري).

عندما تقوم بإيقاف تشغيل الطريقة الثانية لتنشيط سيري، ستتلقى تحذيرًا بأن هناك خطوة أخرى تحتاج إلى اتخاذها لحذف بياناتك من خوادم آبل.

انتقل إلى (الإعدادات) مرة أخرى.

من خلال قسم (عام) General، اضغط على خيار (لوحة المفاتيح) Keyboard.

مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (Enable Dictation)، قم بإيقافه، وبمجرد أن تفعل ذلك ستتلقى تحذيرًا إذا كنت تريد استخدامه مرة أخرى.

دعنا نفكر في مدى غرابة الخطوات المذكورة أعلاه:

أولاً: لا يحتوي قسم “الخصوصية” في إعدادات آيفون على أي شيء يتعلق بحذف بيانات سيري الخاصة بك.

ثانيًا: الطريقة التي تستخدمها لإيقاف تشغيل (سيري) تكون من خلال إلغاء جميع خيارات التنشيط، وليس هناك طريقة واضحة وسهلة لإيقاف التشغيل.

ثالثًا: لا توجد طريقة لمعرفة أن إلغاء تحديد هذه الخيارات هي الطريقة التي تحذف بها البيانات التي لا ترغب في أن تحتفظ بها آبل على خوادمها.

حتى إذا تجاوزت كل ذلك؛ يجب أن تقوم بتكرار كل تلك الخطوات على جميع أجهزة آبل لحذف بيانات سيري، ولكن إعادة تشغيل سيري أو Dictation تعني أن تسجيل بياناتك سيبدأ من جديد.

لسوء الحظ؛ فإن الطريقة الوحيدة المتاحة للمستخدمين لمنع آبل من الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية هي إيقاف تشغيل سيري و Dictation وعدم استخدام أيًا منهما مرة أخرى.

ولكن إليك الأخبار الجيدة: تعتبر ممارسات التعامل مع بيانات المستخدمين في آبل أفضل بكثير مقارنة بجوجل أو أمازون. حيث إن آبل لا تتتبعك لأغراض الدعاية عبر الويب، ولا تريد معرفة موقعك أو ما اشتريته.

تجمع آبل معلومات أقل عنك مقارنة بباقي الشركات الأخرى، ولكنها في الوقت نفسه تحتفظ ببعض بياناتك، كما تعرف ما هي منتجات آبل التي تمتلكها. وهناك أيضًا (ثغرة آي كلاود) iCloud loophole؛ حيث يمكنها تسليم بياناتك المتزامنة إلى الحكومات إذا كان ذلك مطلوبًا من الناحية القانونية.

كانت لدى Apple فضائح خصوصية أقل بكثير من شركات التقنية الكبيرة، ولكن هناك علامات استفهام حول منح المستخدمين التحكم عندما يتعلق الأمر بالبيانات التي تجمعها بالفعل.