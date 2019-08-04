لبنان تنفي منع دخول الفلسطينيين حملة الجوازات الأردنية لاراضيها

جى بي سي نيوز :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن السلطات اللبنانية نفت تماما وجود تعليمات جديدة تتعلق باجراءات دخول المواطنين الاردنيين الى لبنان.

واكدت انه لا تغيير على اجراءات دخول الاردنيين الى لبنان والمعمول بها منذ زمن طويل ، وان المواطن الاردني الذي يحمل جواز سفر دائم ليس بحاجة الى تأشيرة لدخول الاراضي اللبنانية ، وان شرط الحصول على تأشيرة مسبقة ينحصر فقط بحملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة، وان هذه التعليمات لا زالت سارية ولم يطرأ عليها اَي تغيير.

كما أكدت ان جميع ما تم تداوله من تصريحات منافية لذلك هي اخبار غير صحيحة وتفتقد المصداقية.

ومن الجدير بالذكر بان السلطات اللبنانية لازالت تمنع اي شخص مهما كانت جنسيته، بما فيه اللبنانية، من الدخول الى أراضيها اذا كان جواز سفره يحمل أية اشارات او اختام اسرائيلية و يتم اعادته الى مكان القدوم ووضع اسمه على لائحة المحظور دخولهم الى لبنان.

وكانت جى بي سي نيوز نقلت عن وكالة صفا خبرا يفيد بمنع لبنان حملة الجواز الاردني بدون رقم وطني من دخول اراضيه .