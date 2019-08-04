أخبار عاجلة

برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان تنفي منع دخول الفلسطينيين حملة الجوازات الأردنية لاراضيها

Google+ Print
لبنان تنفي منع دخول الفلسطينيين حملة الجوازات الأردنية لاراضيها لبنان تنفي منع دخول الفلسطينيين حملة الجوازات الأردنية لاراضيها

جى بي سي نيوز  :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن السلطات اللبنانية نفت تماما وجود تعليمات جديدة تتعلق باجراءات دخول المواطنين الاردنيين الى لبنان.

واكدت انه لا تغيير على اجراءات دخول الاردنيين الى لبنان والمعمول بها منذ زمن طويل ، وان المواطن الاردني الذي يحمل جواز سفر دائم ليس بحاجة الى تأشيرة لدخول الاراضي اللبنانية ، وان شرط الحصول على تأشيرة مسبقة ينحصر فقط بحملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة، وان هذه التعليمات لا زالت سارية ولم يطرأ عليها اَي تغيير.

كما أكدت ان جميع ما تم تداوله من تصريحات منافية لذلك هي اخبار غير صحيحة وتفتقد المصداقية.

ومن الجدير بالذكر بان السلطات اللبنانية لازالت تمنع اي شخص مهما كانت جنسيته، بما فيه اللبنانية، من الدخول الى أراضيها اذا كان جواز سفره يحمل أية اشارات او اختام اسرائيلية و يتم اعادته الى مكان القدوم ووضع اسمه على لائحة المحظور دخولهم الى لبنان.

وكانت جى بي سي نيوز  نقلت عن وكالة صفا خبرا يفيد بمنع لبنان حملة الجواز الاردني بدون رقم وطني من دخول اراضيه .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
خدره ثم نحره وحرق جثته.. تفاصيل جريمة هزت الأردن وفلسطين

خدره ثم نحره وحرق جثته.. تفاصيل جريمة هزت الأردن وفلسطين

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

الأردن : الملك يرفض لقاء نتنياهو والحديث معه هاتفياً

الأردن : الملك يرفض لقاء نتنياهو والحديث معه هاتفياً