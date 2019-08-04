أخبار عاجلة

برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وصول ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

Google+ Print
وصول ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو) وصول ذوي ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي إلى المملكة لأداء فريضة الحج (فيديو)

وذكرت وكالة الأنباء "واس"، أن الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء فريضة الحج، وصلت مساء السبت.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، أن المملكة تقف مع جميع المسلمين بالعالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".

يذكر أن العاهل السعودي قد وجه باستضافة 200 من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا لأداء فريضة الحج.

وقد وصل حتى اليوم السبت 130 حاجا وحاجة، ومن المقرر وصول بقية الدفعات اليوم الأحد.

هذا وكانت الشرطة النيوزيلندية قد أكدت مقتل 50 شخصا وإصابة آخرين بهجومين استهدفا مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، منتصف مارس / آذار الماضي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو)

العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو)

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان

فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات