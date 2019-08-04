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الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة متسللين من "أنصار الله" غرب تعز

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الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة متسللين من "أنصار الله" غرب تعز الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة متسللين من "أنصار الله" غرب تعز

قال الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إنه أحبط، يوم السبت، محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أن "عناصر من الحوثيين حاولت التسلل من مواقع تمركزها في منطقتي الطوير والعيار جنوب مديرية مقبنة غرب تعز، إلى مواقع في عزلة اليمن بمنطقة قهبان، في المديرية ذاتها".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين، وإجبارهم على التراجع بعد تكبيدهم قتلى وجرحى".

إلى ذلك، أشار الجيش إلى "دفن الحوثيين جثة القيادي الميداني في صفوفهم بجبهة مقبنة، هاني الشلبي، الذي قُتل مع اثنين من العناصر بنيران الجيش في منطقة قهبان".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن مقاتلي الجماعة أحبطوا زحفا للجيش من 3 مسارات باتجاه مواقع في جبهة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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