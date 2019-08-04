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عباس يعبر عن استيائه بسبب حديث صحيفة إسرائيلية عن توتر علاقته بالسعودية

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عباس يعبر عن استيائه بسبب حديث صحيفة إسرائيلية عن توتر علاقته بالسعودية عباس يعبر عن استيائه بسبب حديث صحيفة إسرائيلية عن توتر علاقته بالسعودية

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "أن هذه الإشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس، بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأشادت الرئاسة، "بمواقف المملكة العربية الراسخة والمستمرة في دعم شعبنا الفلسطيني، وخاصة الموقف التاريخي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الدعم المالي المتواصل".

كما عبرت الرئاسة، "عن تقدير الرئيس محمود عباس، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، لمواقفهم الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين".

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