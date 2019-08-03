أخبار عاجلة

العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

تحذيرات من نزوح 450 ألف سوري إلى الحدود التركية

Google+ Print
تحذيرات من نزوح 450 ألف سوري إلى الحدود التركية تحذيرات من نزوح 450 ألف سوري إلى الحدود التركية

جي بي سي نيوز:-قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن 450 ألف شخص في إدلب نزحوا شمالاً نحو الحدود التركية، هرباً من قصف النظام السوري وحلفائه المتواصل. وأضافت المنظمة أن النازحين توجهوا إلى مناطق مكتظة بالسكان، ويعيشون الآن في خيام أو في العراء تحت أشجار الزيتون.

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود الأربعاء، من أن قصف واستهداف جنوب إدلب وشمال حماة في سوريا أدَّى إلى نزوح ما لا يقل عن 450 ألف شخص شمالاً باتجاه الحدود التركية.

وأضافت المنظمة غير الحكومية في بيان أن النازحين توجهوا إلى مناطق مكتظة بالسكان، ويعيشون الآن في خيام أو في العراء تحت أشجار الزيتون، مشيرة إلى أنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية.

ونقل البيان عن منسقة عمليات برامج المنظمة في سوريا لورينا بلباو، القول إن مئات آلاف النازحين يعيشون في ظروف مروعة غير صحية، وعديد من ملاجئ الإيواء أصبح مكتظّاً للغاية وبنيتها التحتية غير كافية، بما يشكّل بيئة خصبة لتفشِّي الأمراض.

كما أوضحت المنظمة أن تدفُّق اللاجئين على الحدود التركية جاء في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى بمعدلات تفوق نسبة القتل والإصابات في سوريا منذ بداية هذا العام.

وبينت أن محافظتي إدلب وجنوب حماة تقعان ضمن منطقة التصعيد التي تستهدفها قوات النظام السوري وحلفاؤه منذ أواخر شهر أبريل/نيسان الماضي، مما أدَّى إلى تعرض البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الطبية والمدارس والأسواق ومخيمات النازحين للتدمير.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
خدره ثم نحره وحرق جثته.. تفاصيل جريمة هزت الأردن وفلسطين

خدره ثم نحره وحرق جثته.. تفاصيل جريمة هزت الأردن وفلسطين

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

الأردن : الملك يرفض لقاء نتنياهو والحديث معه هاتفياً

الأردن : الملك يرفض لقاء نتنياهو والحديث معه هاتفياً