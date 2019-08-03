من هو إسماعيل ولد الشيخ سيديا رئيس الوزاء الموريتاني الجديد؟

وفي أول تصريح له بعد تعيينه، قال الوزير الأول إن "الرئيس كلفه بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية، نمراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف".

إسماعيل وليد الشيخ سيديا من مواليد عام 1961 في أبي تلميت جنوب غربي موريتانيا.

تحصل على شهادة البكالوريا في تخصص الرياضيات من جامعة نواقشط قبل أن يسافر إلى فرنسا لمواصلة الدراسة.

وحصل ولد الشيخ على تكوين متعدد التخصصات توَج بالحصول على دبلوم مهندس مناجم من المدرسة المركزية بباريس إضافة إلى تجربة مهنية لمدة 23 عاما في عدة مجالات.

عمل إسماعيل ولد الشيخ سيديا، مديرا لحملة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمنطقة كيهيدي عاصمة ولاية ،كوركول، جنوب البلاد.

وسبق للوزير الأول أن عمل في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم"سنيم" أكبر الشركات الحكومية المشغلة في موريتانيا. كما تولى الوزير الأول مهمة تطوير برنامج التخطيط المنجمي الخاص بالشركة.

كما سبق لولد الشيخ سيديا أن شغل عدة مناصب وزارية في حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال فترة ولايته الأولى، حيث تقلد حقائب الإسكان والاستصلاح الترابي، والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال.