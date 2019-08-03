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بسبب ما فعلته الدوحة.. الملك سلمان وولي العهد يوجهان لاتخاذ هذا القرار

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بسبب ما فعلته الدوحة.. الملك سلمان وولي العهد يوجهان لاتخاذ هذا القرار بسبب ما فعلته الدوحة.. الملك سلمان وولي العهد يوجهان لاتخاذ هذا القرار

وقالت وزيارة الحج والعمرة ، إنه تنفيذا "لتوجيهات الملك سلمان وولي عهده، خصصت الوزارة رابطا جديدا للحجاج القطريين"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتابعت الوزارة في بيان تناقلته الصحف السعودية إن الإجراء جاء بعدما قامت السلطات القطرية بحجب الرابط السابق.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي "مواصلة المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء".

ودعت وزارة الحج والعمرة (السعودية) السلطات القطرية من قبل إلى عدم حجب الروابط الإلكترونية كما حدث في السابق، والتعاون من أجل تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وترفض قطر إرسال حجاج ومعتمرين إلى المشاعر المقدسة في السعودية، من دون اتفاق حكومي، بين الدولتين.

كما لا توافق الدوحة على إرسال الحجاج، عبر دولة ثالثة، وتطالب بالسماح لشركة طيران "القطرية" - الناقل الوطني- بنقلهم، غير أن السعودية ترفض، منذ قطع العلاقات بين الدولتين، في 5 يونيو/ حزيران 2017، السماح لشركة الطيران القطرية وشركات الطيران المسجلة بالدولة، باستخدام المجال الجوي السعودي.

وأفادت التقارير الإعلامية، في أوقات سابقة، بأن أعدادا من الحجاج القطريين تمكنت من الوصول إلى الأماكن المقدسة، عبر دول أخرى، العام الماضي وقبل الماضي، وخاصة بعد أن تم تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرة الحج لهم، من قبل السلطات السعودية.

SputnikNews

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