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السعودية تكشف عدد الحجاج في الـ 50 عاما الأخيرة

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وأوضحت الهيئة أن إجمالي أعداد الحجاج الذين خدمتهم خلال الـ50 عاما الماضية بلغ (95.853.017) حاجا، إذ تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19موسما، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / Zohra Bensemra

وأشارت إلى أن أعداد الحجاج خلال الأعوام الـ25 الأخيرة بلغت (54.465.253) حاجا.

أما في خلال العشر سنوات الأخيرة، فبلغت أعداد الحجاج (23.796.977) حاجا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.

وتسعى مهام الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إلى توفير معلومات دقيقة تساعد كافة أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة "ضيوف الرحمن".

واستمرت المهمة الهيئة طوال هذه السنوات، لتشهد في كل عام تطويرا في أساليب العد والحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات، إذ تلزم الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشاريع إحصائية خلال موسم الحج (حصر أعداد الحجاج وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج ومؤشرات إدارة أعمال الحج)، وذلك سعيا لتوفير أكبر كم من البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمول.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بأنها ستصدر الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج، في مساء يوم 11 أغسطس/آب الجاري، وذلك عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدو م، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

SputnikNews

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