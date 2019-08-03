أخبار عاجلة

العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
اليوم - 17 أغسطس مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة للتحالف

Google+ Print
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة للتحالف "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة للتحالف

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، في وقت سابق أن طيران التحالف جدد قصفه محافظة صعدة مستهدفا بغارة منطقة آل الصيفي في مديرية سحار غرب مدينة صعدة.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر