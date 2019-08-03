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وزير الدفاع اللبناني: لدينا جيشان

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وذكر الوزير اللبناني "لا ضمانة لنا ولجودنا ومستقبل اولادنا الا في ظل جيش قوي قادر على حمايتنا من العدو الإسرائيلي والإرهاب"، بحسب موقع "إم تي في" اللبناني.

© REUTERS / Jamal Saidi

واعتبر بو صعب أن "الاختلاف ممكن بالسياسة لكن يجب ألا يصل بنا الأمر لأن نتعاطى مع بعضنا البعض وكأننا أعداء، إذ لا يمكن لأحد أن يلغي أحدا ومصير كل الطوائف والمذاهب أن تتعايش مع بعضها في هذا الوطن".

وتابع "نحن لا ندافع عن الحقوق لأنها حقوق مسيحية أو مسلمة، نحن ندافع عن الحقوق بالمطلق، وربما كانت هناك بعض الشرائح التي اعتادت أن يتولى الآخرون تعيين وزرائها عنها، ولكن اليوم أصبح هناك معادلات مختلفة لتشكيل الحكومات وهذا لم يحصل عن عبث بل حصل جراء نهج أرساه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

أضاف "الرئيس اليوم يتصرف على أساس أنه رئيس لكل لبنان وهو المؤتمن على الدستور وينفذ كل صلاحياته ومتمسك بها لتصحيح الخطأ وبناء الدولة".

وأكد أنه "لا يمكن اجراء مصالحة سياسية على حساب القضاء، ومن هنا مطالبة الرئيس عون بالاحتكام إلى القضاء وفرض الأمن لتحصل المصالحات السياسية بعدها".

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