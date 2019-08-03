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السعودية تضع 8 ضوابط لدخول "المواشي" إلى الأماكن المقدسة في موسم الحج

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السعودية تضع 8 ضوابط لدخول "المواشي" إلى الأماكن المقدسة في موسم الحج السعودية تضع 8 ضوابط لدخول "المواشي" إلى الأماكن المقدسة في موسم الحج

وقالت صحيفة "عكاظ" إن الوزارة اتخذت الإجراءات بهدف ضمان سلامة المواشي من الأمراض والحفاظ على صحة الحجاج. كما أوضحت الوزارة أن الإجراءات تتمثل في متابعة الحالة الصحية للمواشي من خلال فروعها المتواجدة في مدينة جدة والجموم والليث، والتقدم بطلب الحصول على فسح للمواشي، بالإضافة إلى التوقيع على التعهد العام الخاص بالرفق بالحيوان.

كما تشمل الإجراءات تحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، إضافة إلى سحب العينات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة والتفتيش من قبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل مكة المكرمة.

كما أكدت الوزارة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف عن المواشي المراد نقلها، داعية جميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم إلى مكة. وأشارت إلى ضرورة التقدم إلى أقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية، لتتم مطابقتها على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة.

هذا وشددت الوزارة على أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل.

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