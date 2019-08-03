مقتل وإصابة 23 عسكريا سودانيا على الحدود السعودية

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وأوضح متحدث باسم القوات التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، أن "14 سودانيا قتلوا وأصيب 9 آخرون بجروح إثر استهداف تجمعاتهم في معسكر مستحدث في الطينة غرب حيران قبالة جازان"، حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضاف المتحدث أن "عملية استهداف السودانيين تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة ونفذت بعدد من صواريخ الزلزال والكاتيوشا".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في يناير/كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.

وبحسب بينات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.