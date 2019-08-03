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بعد سيطرة "أنصار الله" على مقرها في صنعاء.. شركة اتصالات يمنية تنقل عملياتها إلى عدن

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بعد سيطرة "أنصار الله" على مقرها في صنعاء.. شركة اتصالات يمنية تنقل عملياتها إلى عدن بعد سيطرة "أنصار الله" على مقرها في صنعاء.. شركة اتصالات يمنية تنقل عملياتها إلى عدن

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان عن مجلس إدارتها، إنها "تجري حاليا الخطوات والإجراءات اللازمة لنقل المركز الرئيسي وعملياتها إلى مدينة عدن، جراء اقتحام جماعات مسلحة تتبع جهازي الأمن السياسي والقومي صباح الأربعاء الماضي، مقرها في صنعاء، والتحكم بإداراتها وتغيير حراسة أبوابها ومداخلها وفرض مدراء معينين من قبل تلك الجماعة".

وأضافت الشركة "الجماعات المسلحة قامت بالاستيلاء على جميع معدات وأصول الشركة وإجبار الموظفين على الانصياع لأوامرها تحت تهديد السلاح، كما أجرت تعيينات إدارية ونصبت أفرادا محسوبين عليهم لإدارة الشركة في صنعاء".

وطلبت "سبأ فون" من "جميع موظفيها العاملين في مركزها الرئيسي السابق بصنعاء تنفيذ قرار المجلس والانتقال لممارسة مهام وظائفهم في مدينة عدن".

ودعت الشركة " اليمنية والمجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم للحد والتخفيف من معاناة المواطنين المستفيدين من خدمات الاتصالات نتيجة لهذه الممارسات التعسفية غير القانونية".

وتعد شركة "سبأفون" أول وأحد أكبر شركات اتصالات خاصة للهاتف النقال في اليمن بدأت عملها في العام 2001م، ويرأس مجلس إدارتها همدان عبد الله بن حسين الأحمر، شقيق القيادي في التجمع اليمني للإصلاح حميد الأحمر، الذي يملكها إضافة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

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