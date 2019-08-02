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"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام

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"أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام "أنصار الله" تعلن تفاصيل لأول مرة عن الصاروخ المستخدم في قصف عدن والدمام

وقال سريع في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن الصاروخ "هو من منظومة بركان 3 بعيد المدى"، مؤكدا أن القوة الصاروخية قادرة على استهداف أي هدف في "دول العدوان". على حد قوله
وأكد أن الصاروخ الباليستي هو الجيل الثالث من منظومة بركان بعيدة المدى، القادرة على ضرب أهداف في طول وعرض جغرافية دول العدوان.
وأشار إلى "خضوع الصاروخ لعمليات تجريبية ناجحة ولعمليات تطوير تقني لتجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو"، مضيفا أن "بركان 3 صاروخ باليستي مصنع بأياد يمنية وتم تطويره بتكنولوجيا حديثة وبقواعد ثابتة ومتحركة".
وأضاف أن "عملية استهداف معسكر المرتزقة في عدن جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق وتعاون من جهات في المحافظة والتي تأتي ضمن الاستراتيجية العسكرية الاستباقية التي تهدف إلى إفشال مخطط العدوان بالتصعيد في مختلف الجبهات".
يتبع...

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