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بالفيديو... خطوة إسرائيلية ورد أردني حاسم

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بالفيديو... خطوة إسرائيلية ورد أردني حاسم بالفيديو... خطوة إسرائيلية ورد أردني حاسم

وزاد أبو البصل وجوب تسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر من دخول المقام إلا بعد حصوله على موافقة الوزارة؛ بحسب وكالة "عمون".

جاء قرار الوزير أبو البصل على خلفية دخول سياح إسرائيليين، بطريقة غير قانونية، للمقام دون علم الوزارة بذلك.

واستنكرت الوزارة في بيان صادر عنها أمس الخميس، ما حدث داخل مقام سيدنا هارون، مؤكدة رفضها الشديد لمثل هذه التصرفات المرفوضة بشدة.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بفتح تحقيق حول ما حدث، ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام.

وشددت وزارة الأوقاف الأردنية في بيانها أنها ستفتح تحقيقا بشأن الحادث ومحاسبة من سمح للسياح الإسرائيليين بالدخول إلى مقام النبي هارون وإقامة طقوس دينية داخله.

ويقع مقام النبي هارون على قمة جبل هارون، غرب مدينة البتراء جنوبي الأردن، ويطل على الضفة الغربية، ويعود تاريخ بنائه إلى العهد المملوكي.

SputnikNews

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