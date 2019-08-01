رسالة إسرائيلية إلى الشعب العراقي

كتبت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن تل أبيب تبعث برسالة إلى العراق.

وكتبت الصفحة:

نهنئ أبناء العراق بمناسبة انطلاق مباراة النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، وللمرة الأولى على أرض العراق.

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية:

داعين لكم المزيد من المباريات الدولية على ملاعب العراق.

يشار إلى أنه انطلقت، الثلاثاء الماضي، منافسات النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، بعد 9 أعوام على نسختها الأخيرة، وللمرة الأولى على أرض العراق، الذي يأمل في أن تعزز استضافتها حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.

وتضم البطولة 9 منتخبات على مجموعتين، الأولى:

العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن.

وفي حين تضم المجموعة الثانية:

الأردن والكويت والسعودية والبحرين.