رسالة إسرائيلية إلى الشعب العراقي

كتبت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن تل أبيب تبعث برسالة إلى العراق.
وكتبت الصفحة:
نهنئ أبناء العراق بمناسبة انطلاق مباراة النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، وللمرة الأولى على أرض العراق.
وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية:
داعين لكم المزيد من المباريات الدولية على ملاعب العراق.
يشار إلى أنه انطلقت، الثلاثاء الماضي، منافسات النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، بعد 9 أعوام على نسختها الأخيرة، وللمرة الأولى على أرض العراق، الذي يأمل في أن تعزز استضافتها حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.
وتضم البطولة 9 منتخبات على مجموعتين، الأولى:
العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن.
وفي حين تضم المجموعة الثانية:
الأردن والكويت والسعودية والبحرين.