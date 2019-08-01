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رسالة إسرائيلية إلى الشعب العراقي

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رسالة إسرائيلية إلى الشعب العراقي رسالة إسرائيلية إلى الشعب العراقي

كتبت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن تل أبيب تبعث برسالة إلى العراق.

وكتبت الصفحة:

 نهنئ أبناء العراق بمناسبة انطلاق مباراة النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، وللمرة الأولى على أرض العراق.

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية:

 داعين لكم المزيد من المباريات الدولية على ملاعب العراق.

يشار إلى أنه انطلقت، الثلاثاء الماضي، منافسات النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، بعد 9 أعوام على نسختها الأخيرة، وللمرة الأولى على أرض العراق، الذي يأمل في أن تعزز استضافتها حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.

وتضم البطولة 9 منتخبات على مجموعتين، الأولى:

العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن.

وفي حين تضم المجموعة الثانية:

الأردن والكويت والسعودية والبحرين.

SputnikNews

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