أخبار عاجلة

صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الملك عبدالله لكوشنر : تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

Google+ Print
الملك عبدالله لكوشنر : تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الملك عبدالله لكوشنر : تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

جي بي سي نيوز :- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة

وفي معرض بحث الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
خدره ثم نحره وحرق جثته.. تفاصيل جريمة هزت الأردن وفلسطين

خدره ثم نحره وحرق جثته.. تفاصيل جريمة هزت الأردن وفلسطين

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

“النقد الدولي” يجري مراجعة جديدة للاقتصاد الوطني في ايلول

حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

الأردن : الملك يرفض لقاء نتنياهو والحديث معه هاتفياً

الأردن : الملك يرفض لقاء نتنياهو والحديث معه هاتفياً