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أنقرة تهدد واشنطن بإنشاء منطقة آمنة بسوريا وحدها

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أنقرة تهدد واشنطن بإنشاء منطقة آمنة بسوريا وحدها أنقرة تهدد واشنطن بإنشاء منطقة آمنة بسوريا وحدها

جي بي سي نيوز :- أبلغ وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، نظيره الأمريكي مارك إسبر، بأن بلاده في حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة، فستضطر لإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا وحدها.

وشدد أكار في اتصال هاتفي مع إسبر، على أن تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سوريا.

وأكد على ضرورة مصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل.

وأوضح البيان أن عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتد إلى 30 أو 40 كم من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، وضرورة سيطرة تركيا عليها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "كما أسلف رئيس بلادنا رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، فإننا إن لم نصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة فستضطر تركيا أن تشكل المنطقة في سوريا بمفردها".

وأوضح البيان أن أكار أكد لنظيره الأمريكي ضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بالكامل.

وأضاف أن تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي على حدودها الجنوبية، مبينا أن بلاده لا تهدف إلى حماية أمنها وأمن مواطنيها فحسب؛ بل إلى حماية الأكراد والعرب والآشوريين والمسيحيين والإيزيديين وبقية الإثنيات والطوائف الأخرى في المنطقة,وفق عربي 21.

وفي ما يتعلق بمشروع الطائرات الحربية "أف35"، أكد البيان أن الوزير أكار قال إن تركيا ليست مجرد عميل سيشتري الطائرات؛ وإنما شريك ومساهم في مشروع إنتاجها، الذي ينبغي أن يسير وفق الخطة المرسومة له مسبقا.

جي بي سي نيوز

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