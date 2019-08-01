لافرينتيف: نأمل أن تعلن الأمم المتحدة عن اللجنة الدستورية السورية بحلول الخريف

موسكو - سبوتنيك. وقال لافرينتييف للصحفيين "لا تزال هناك مسألة صغير حول التكوين... نحن نعلم أن غير بيدرسن متفائل جداً بشأن هذه المسألة، وأنه مستعد لوضع اللمسات الأخيرة عليها في وقت قريب جدا، وفي وقت ما في أيلول/سبتمبر، نأمل أن يعلن عن إنجاز العمل في هذا الاتجاه".

© AFP 2019 / JOEL SAGET

وحول مباحثات الأطراف في العاصمة نور سلطان، قال لافرينتيف للصحفيين: "بصفة عامة، ينظر الوفد الروسي إلى نتائج اليوم الأول من العمل بصورة إيجابية. ونعتقد أن نتائج عملنا ستساعد على تحريك العملية السياسية التي وبصراحة تأخرت لفترة من الوقت".

وأوضح لافرينتيف: "بالطبع، لن نسمح لأنفسنا أن تتحول هذه المنطقة إلى "منطقة هدوء"، حيث يمكن للمنظمات الإرهابية احتجاز أكثر من 3 ملايين مدني تحت تهديد السلاح واحتجازهم كرهائن".

وأكد لافرينتييف أن: "روسيا ترحب بقرار الحكومة السورية بإعلان هدنة في إدلب والكلمة الآن هي للفصائل العاملة هناك".

وكان مصدر عسكري سوري أفاد اليوم الخميس أنه تمت "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود ٢٠ كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

ويقضي اتفاق سوتشي الذي تم إقراره خلال قمة ثنائية عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب أردوغان في أيلول 2018، بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بعمق 15- 20 كيلومتراً بحلول 15 تشرين الأول من العام نفسه.