أخبار عاجلة

صفقة اليوم.. خصم 96% على حزمة علوم الكمبيوتر الكاملة لعام 2019 -
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن -
اليوم - د. أحمد سعده: وجود المتطوعين في مبادرة "حياة كريمة" يساعد على تقليل التكلفة وضمان الرقابة -
اليوم - د. هالة عبدالسلام: البيت له دور في توعية الأطفال تجاه حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة -
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات -
فيديو... عروسان يقتحمان حفل كاظم الساهر ضمن مهرجان بيت الدين بلبنان -
وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب -
عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات -
الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية -
الرياضية: الكاياك تحد جديد في الإمارات وماري الأطرش سباحة متميزة تحلم بالعالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

القوات العراقية تعثر على عدد من العبوات الناسفة في قضاء تلعفر

Google+ Print
القوات العراقية تعثر على عدد من العبوات الناسفة في قضاء تلعفر القوات العراقية تعثر على عدد من العبوات الناسفة في قضاء تلعفر

أفاد موقع "الحشد الشعبي"، بأن قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى متمثلة بقسم الاستخبارات والحركات واللواء 53 التابع إلى قيادة العمليات بالاشتراك مع قطعات الجيش نفذوا عملية تفتيش في جبال الشور الواقعة شمال غربي تلعفر، حيث تم العثور على عدد من العبوات الناسفة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من اليوم، أن قوة من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، شمالي البلاد، تشرع بواجب تفتيش لقريتي "البنادرة، والخرداد"، وتتمكن من العثور على 6 أنفاق، و3 أوكار للإرهابيين.

 وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

الإمارات تعطي ضوءا أخضر لشركات الصرافة لتحويل الأموال الإيرانية

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك": الإعتداء على الشماليين في عدن لا علاقة له بقضية الجنوب

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات

عبد الملك الحوثي يوجه نصيحة للإمارات