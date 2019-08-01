القوات العراقية تعثر على عدد من العبوات الناسفة في قضاء تلعفر

أفاد موقع "الحشد الشعبي"، بأن قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى متمثلة بقسم الاستخبارات والحركات واللواء 53 التابع إلى قيادة العمليات بالاشتراك مع قطعات الجيش نفذوا عملية تفتيش في جبال الشور الواقعة شمال غربي تلعفر، حيث تم العثور على عدد من العبوات الناسفة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت سابق من اليوم، أن قوة من الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، شمالي البلاد، تشرع بواجب تفتيش لقريتي "البنادرة، والخرداد"، وتتمكن من العثور على 6 أنفاق، و3 أوكار للإرهابيين.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.