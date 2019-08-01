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وكالة: هجوم اسرائيلي جديد على سوريا

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© Sputnik . Michail Voskresenskiy

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "صاروخا إسرائيليا أصاب اليوم الخميس قرية في ريف القنيطرة بجنوب غرب البلاد قرب الحدود بين الدولتين".

ووصفت الوكالة ما حدث بأنه "اعتداء إسرائيلي بصاروخ" تسبب في أضرار مادية فقط.

وكان آخر هجوم إسرائيلي تعرضت له منطقة ريف القنيطرة، في 27 مايو/أيار الماضي، حيث قتل عسكري وجرح آخر ودمرت آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلي على تل الشعار في ريف القنيطرة.

وقال نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، مؤخرا، إن سوريا تحارب إسرائيل في كل مكان، عبر محاربة أدواتها من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف المقداد "هدف العدوان الإسرائيلي هو حماية هذه الأدوات وخاصة أنه يأتي بعد الإنجازات، التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه". وتابع "سوريا مستعدة دائما لرد الصاع صاعين، ويجب الانتباه إلى أن المنطقة بحاجة إلى تهدئة وليس إلى تصعيد سواء كان بدعم من الولايات المتحدة أم أطراف أخرى من المجتمع الدولي".

SputnikNews

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