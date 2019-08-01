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كناكرية : الدينار الأردني بخير

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كناكرية : الدينار الأردني بخير كناكرية : الدينار الأردني بخير

جى بي سي نيوز  :- أكد وزير المالية عز الدين كناكرية ان الدينار الأردني بخير، مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية وهذا مؤشر على قوة الدينار.
وقال  في محاضرة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء، في جمعية الشؤون الدولية بعنوان "السياسية المالية في الأردن : هناك تنسيق في السياسة المالية والنقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي ويتم الأخذ بوجهة نظر البنك المركزي بحيث لا تكون المديونية الخارجية مكلفة عن طريق إطالة أجل الدين وتخفيف الكلف في سداد الاقساط، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في مجالات لا تضيف عبئاً جديداً على المديونية.
وأجاب في ختام محاضرته التي حضرها عدد من أعضاء الجمعية على أسئلة الحضور واستفساراتهم.

جي بي سي نيوز

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