أخبار عاجلة

هدوء حذر يعم جبهات القتال في الشمال السوري بالرغم من خروقات المسلحين -
الطوارئ الأمريكية تنتشل شابين من نهر جارف كاد يبتلعهما -
مقتل 4 متظاهرين بإطلاق نار في أم درمان -
شعائر صلاة الجمعة من مسجد الامام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 2 - 8 - 2019 -
العراق يحبط تهريب ادوية من الاردن -
الإنتاج الصناعي في إيطاليا يتراجع خلال يونيو -
أكبر صندوق معاشات بالعالم يربح 2.4 مليار دولار بالربع الثاني -
رئيس وفد طهران في أستانا: بعض بنود اللجنة الدستورية ما زالت دون حل -
الأخبار - اختتام محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية بحضور الدول الضامنة -
8 الصبح - حلقة الجمعة مع (هبة ماهر) 2/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السفير العراقي لـ"سبوتنيك": مشاركتنا بمحادثات أستانا تأتي لنقل وجهة النظر حول دعم الحل السلمي

Google+ Print
السفير العراقي لـ"سبوتنيك": مشاركتنا بمحادثات أستانا تأتي لنقل وجهة النظر حول دعم الحل السلمي السفير العراقي لـ"سبوتنيك": مشاركتنا بمحادثات أستانا تأتي لنقل وجهة النظر حول دعم الحل السلمي

وقال السفير العراقي لدى ، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مشاركتنا اليوم ستكون مهمة في هذا السياق، وهي لنقل وجهة نظر العراقية من الشأن السوري، نحن كنا من البداية داعمين للحل السلمي في سوريا، ولتوجهات وتطلعات الشعب السوري، وداعمين ومؤيدين لوحدة الأراضي السورية، العراق كان ومازال داعما لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فوجودنا هنا لنقل وجهة النظر هذه".

وتابع قائلا: "هناك تنسيق عالي مع الحكومة السورية، وهناك تنسيق أمني عالي المستوى مع الأصدقاء الروس والإيرانيين والأتراك، ومع الأردن كدولة مراقبة".

وأشار هادي إلى أن موضوع اللاجئين سيتم بحثه خلال المحادثات "موضوع اللاجئين تم طرحه في العديد من الاجتماعات، ومن أكثر الدول التي تطرح هذا الموضوع هو لبنان، لذلك من المهم قبل إعادة النازحين يجب أن تهيئ بنية لإعادتهم من خلال دعم الدول، ومن خلال تقريب وجهات النظر".

وأوضح السفير، في هذا الصدد "لدينا تجربة سابقة في العراق، بسبب الإرهاب لذلك الكثير من العراقيين اضطروا إلى أن يتركوا مناطقهم ويذهبوا إلى مناطق أخرى داخل العراق، وعادوا بعد ما عم الاستقرار في المناطق، وأصبحت آمنة، وعودة النازحين هو جهود مشتركة من الجميع أي من قبل الدول الضامنة والأمم المتحدة والأخوة في سوريا، يهيئون الأجواء لعودة اللاجئين".

هذا وانطلقت الجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا اليوم الخميس، وتستمر يومين، بمشاركة الدول الضامنة روسيا إيران وتركيا، إلى جانب مشاركة العراق ولبنان كمراقبين لأول مرة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

8 الصبح - مدبولي يكلف الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب فورا

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

الحكومة اليمنية تعلن انضمامها الى التحالف الدولي ضد "داعش"

لافرينتييف: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب والكرة في ملعب المسلحين

لافرينتييف: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب والكرة في ملعب المسلحين