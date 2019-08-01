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الحوثي يعلق على فرض أمريكا عقوبات ضد ظريف: لم يستطيعوا الوصول لمبتغاهم من حزب الله

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الحوثي يعلق على فرض أمريكا عقوبات ضد ظريف: لم يستطيعوا الوصول لمبتغاهم من حزب الله الحوثي يعلق على فرض أمريكا عقوبات ضد ظريف: لم يستطيعوا الوصول لمبتغاهم من حزب الله

القاهرة - سبوتنيك. واعتبر الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر"، "إعلان عقوبات على وزير خارجية إيران دليل ضعف وخفة سياسية".

وأدان القيادي في "أنصار الله" فرض تلك العقوبات، مؤكدا أنها "ستجعل من كل إيراني يقظا، وسيعيد حساباته قبل أي انفتاح على أمريكا".

وقلل الحوثي من أهمية تلك العقوبات، مخاطبا ظريف بالقول: "لم يستطيعوا بعقوباتهم الوصول لمبتغاهم من حزب الله، ولا من السيد عبدالملك الحوثي، ولا غيرهم، ولن يضرك كيدهم شيئا".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مرجعة ذلك إلى كونه يتصرف نيابة عن المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية.

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