فيسبوك تقترب من السماح لك بالكتابة من خلال أفكارك فقط

تتصور فيسبوك مستقبلاً يكون فيه الأشخاص قادرين على كتابة الكلمات باستخدام أدمغتهم فقط، وكانت الشبكة الاجتماعية قد أعلنت خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في عام 2017 عن خططها لتطوير واجهة الدماغ والحاسوب (BCI) التي تتيح لك الكتابة فقط عن طريق التفكير.

وقالت فيسبوك: إنها تقترب من جعل مشروعها حقيقة واقعة بفضل بحث جديد، حيث كشفت إحدى المقالات التي تصف التكنولوجيا عن قدرة الجهاز على تحديد نشاط الدماغ من أجل أن ينقل على الفور ما يقوله الشخص وتحويله إلى نص على شاشة الحاسب.

ونشر باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو (UCSF) يعملون في إطار هذا البرنامج دراسة أشاروا من خلالها إلى أن الخوارزمية كانت قادرة على اكتشاف الكلمات المنطوقة من نشاط الدماغ في الوقت الفعلي.

وتُعد الخوارزمية قادرة حاليًا على التعرف على مجموعة صغيرة من الكلمات والعبارات، إلا أن عملاقة التكنولوجيا قالت: إن جهازها القابل للارتداء يمكنه أن يسمح للأشخاص المصابين بالشلل بالتواصل يومًا ما.

وأشار العلماء إلى أن نموذج الجهاز يكتشف الكلمات بدقة تصل إلى 76 في المئة، وقالت فيسبوك: إنها لا تتوقع أن يكون هذا النظام متاحًا في أي وقت قريب، لكنه قد يجعل التفاعل مع أجهزة الواقع الافتراضي والغامر أمرًا سهلًا جدًا قريبًا.

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وتأمل الشركة في بناء جهاز قابل للارتداء يمكنه نقل أفكار الشخص بشكل مباشر على شاشة الحاسب باستخدام واجهة الحاسب والدماغ، وقد يساعدها البحث الجديد في بناء ذلك الجهاز والسماح للأشخاص بالتفاعل مع بعضهم البعض في الحياة الحقيقية دون الحاجة إلى الهاتف الذكي.

وتريد فيسبوك إيجاد نظام تكلم صامت يمكنه كتابة 100 كلمة في الدقيقة مباشرة من عقلك، مما يعني أن النظام الجديد سيكون أسرع بخمس مرات من قدرة الشخص على الكتابة من الهاتف.

يُذكر أن الباحثين، بما في ذلك في جامعة ستانفورد، قد وجدوا طريقة للقيام بذلك مع المرضى الذين أصيبوا بالشلل، لكنها تتطلب عملية جراحية يتم فيها زرع الأقطاب الكهربائية في المخ.