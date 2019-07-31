تحول سلبي لنتائج "زجاج" بالربع الثاني لانخفاض المبيعات

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وتراجعت أرباح الشركة 86 بالمائة في النصف الأول.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، تحقيق صافي خسارة بلغ نحو 1.4 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 11.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى انخفاض الأرباح التشغيلية للعبوات الزجاجية لتراجع المبيعات، وانخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة العاملة بنشاط الزجاج المصطح بسبب انخفاض المبيعات.

وتراجعت مبيعات الشركة بالربع الثاني من العام الحالي إلى 20.4 مليون ريال مقارنة بـ 29.2 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض نسبته 30.14 بالمائة.

وأظهرت نتائج الشركة، تراجع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2019 إلى 3.2 مليون ريال، مقابل 22.9 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت 59.65 بالمائة خلال الربع الأول من 2019، إلى 5.5 مليون ريال، مقارنة بحوالي 16.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2018.

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