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عباس يشيد بالدعم الاردني للشعب والقضية الفلسطينية

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عباس يشيد بالدعم الاردني للشعب والقضية الفلسطينية عباس يشيد بالدعم الاردني للشعب والقضية الفلسطينية

جي بي سي نيوز:- استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري والوفد المرافق له، بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي. واكد الرئيس عباس خلال اللقاء عمق العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين الاردني والفلسطيني في المجالات كافة، مشيدا بالدعم الاخوي الكبير الذي يقدمه الاردن ملكا وحكومة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية. وشدد على ضرورة العمل وبشكل مكثف على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطويره لما في مصلحة الشعبين. واطلع الوزير الحموري، على العمل المشترك بين الجانبين الاردني والفلسطيني لتوسيع التبادل التجاري والصناعي وتبادل الخبرات والكفاءات، مؤكدا أهمية افتتاح معرض الصناعات الاردنية في فلسطين وكذلك افتتاح معارض للصناعات الفلسطينية في الاردن، لاطلاع المواطن الاردني والفلسطيني على التطور الكبير الذي تشهده الصناعة سواء في الاردن او فلسطين.

جي بي سي نيوز

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