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الوسيط الأفريقي: الخلافات بين الأطراف السودانية حول الدستور أصبحت محدودة

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الخرطوم- سبوتنيك كما أشار إلى أن أي تباطؤ في إكمال الوثيقة الدستورية يشكل خطرا ليس فقط على السودان، وإنما للمنطقة الأفريقية كلها.

© REUTERS / UMIT BEKTAS

وقال اللباد، اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أوشكت على الانتهاء من الوثيقة الدستورية".

وأضاف "الحاجة إلى استكمال العمل بالدستور أصبحت أكثر إلحاحا في الوقت الراهن لأنه يخدم المصلحة الوطنية، وأي تباطؤ في إكمال الوثيقة الدستورية بشكل خطرا ليس للبلاد فقط، وبل للمنطقة الأفريقية".

وحول الخلافات في المفاوضات، قال اللباد إن "الخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير أصبحت محدودة جدا".

وأشار إلى أن "اجتماع اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سينعقد مساء اليوم الأربعاء".

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