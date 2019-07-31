أخبار عاجلة

آخر تطورات مباحثات سد النهضة... مصر تسلم رؤيتها لإثيوبيا وتتمسك بحقوقها -
إغلاق مراكز للمهاجرين شرقي ليبيا -
الحكيم في بيتك | هل السجائر الإلكترونية "الـ Vape" أقل خطورة من السجائر العادية؟ -
الحكيم في بيتك | لو قررت تبطل سجاير..هل هتواجه أعراض إنسحاب زي مدمن المخدرات؟ -
الحكيم في بيتك | شوف إزاي عيادات وزارة الصحة ممكن تساعدك تبطل تدخين -
الحكيم في بيتك | تفتكروا حجر الشيشة أشد خطورة من السجاير ولا ده كلام قهاوي؟ -
الحكيم في بيتك | الناس بتدخن ليه رغم الأضرار؟.. شوف رأي الناس -
الحكيم في بيتك | التدخين مرض ولا مجرد عادة سيئة؟ ..اعرف من الحكيم في بيتك -
الحكيم في بيتك | اعرف إزاي تبطل تدخين من غير ما ترجع له أبدا -
الحكيم في بيتك | اعرف أضرار التدخين والأمراض اللي بتسببها! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

الملك سلمان يحقق أمنية معمر

Google+ Print
الملك سلمان يحقق أمنية معمر الملك سلمان يحقق أمنية معمر

ووصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح الأربعاء، أوهي عيدروس سمري 130 عاما وأفراد من عائلته لأداء مناسك الحج ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين" للحج والعمرة.

​وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه باستضافة سمري خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من سته أشخاص.

واستقبل سمري وعائلته بالورود والكتيبات التثقيفية، بالإضافة إلى الهدايا التي تقدم للحجاج.

وأعرب سمري عن بالغ سعادته كونه أحد المستضيفين لدى الملك سلمان، "داعياً الله أن يتقبل حجة وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مايقدمونه لخدمه حجاج بيت الله من أعمال كبيرة أثناء أدائهم مناسك الحج"، بحسب وكالة الأنباء "واس".

​وأشاد سمري وعائلته "بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم أرض الحرمين الشريفين".

وقالت ابنته سيتي إن والدها لم يسبق له أداء مناسك الحج، مقدمة شكرها للعاهل السعودي على استضافة والدها وعائلتها وتحقيق حلمه بالحج للمرة الأولى في حياته.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

الخارجية التركية تعلق لأول مرة على أزمة الشاحنات العالقة على حدود السعودية

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

قبل 3 أعوام..ماذا قال ولي عهد السعودية عن حقوق المرأة؟

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

سفيرة السعودية في واشنطن تعلق على قرار بلادها سن قوانين جديدة خاصة بالمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة

رسميا.. السعودية تعدل قوانين "الولاية" في السفر ونظم الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة