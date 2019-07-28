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الحلبوسي يلتقي أمير الكويت من أجل أموال إعمار العراق

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© AFP 2019 / Jung Yeon-Je

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الحلبوسي، دعوته إلى الكويت بتشكيل لجان مشتركة لدراسة مشاريع إعادة الإعمار في العراق، من خلال المنح التى خصصت في مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت.

والتقى الحلبوسي، ووفد عراقي بأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد وذلك لبحث استثمار الأموال التي خصصت للعراق في مؤتمر المانحين.

وقال الحلبوسي إن الزيارة "تأتي لمناقشة المشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق، خاصة في مجالات الصحة والتربية في المحافظات كافة".

وكانت الكويت قد استضافت في فبراير/شباط 2018 مؤتمرا لإعادة إعمار العراق، منحت فيه بغداد 30 مليار دولار، وهي تشكل نحو 34 % من الاحتياج الفعلي للبلاد. 

وقدرت العراقية، وفقا لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، العام الماضي، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات. 

وتسبب القتال بين القوات العراقية و"داعش" في تدمير البنية التحتية في عموم العراق.

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