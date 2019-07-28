أخبار عاجلة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجمهور الاهلي -
سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز

Google+ Print
وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز

وصدر بيانا عن الديوان الملكي السعودي، يؤكد الوفاة، وأن صلاة الجنازة ستقام على الأمبر بندر بن عبد العزيز آل سعود، عصر اليوم الأحد.

وقال البيان:"انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، إن شاء الله، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، حسب صحيفة إيلاف الإلكترونية.

ويعد الأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع

البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع

اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية

اعتقال عناصر شبكة تتاجر بالبشر في محافظة بابل العراقية

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

السعودية تطلق خدمات رقمية لإرشاد الحجاج 

السيسي يكشف لأول مرة أسرار اجتماع كان سيدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة

السيسي يكشف لأول مرة أسرار اجتماع كان سيدعو فيه إلى انتخابات رئاسية مبكرة