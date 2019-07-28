الحكم على مواطن كويتي بالسجن 17 عاما لاعتدائه على وافد مصري

وأيدت محكمة الجنايات "المعارضة" حكمها بحبس مواطن 17 سنة مع الشغل والنفاذ، بسبب اعتدائه على وفاد مصري في منطقة الشويخ الصناعية، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وألقت الشرطة الكويتية القبض على مواطن بتهمة الاعتداء على مصري بالضرب، وسجلت القضية رقم 781 جنح الشويخ والتى أحيل على أساسها المواطن إلى التحقيق.

وبحسب "القبس"، اشتهرت القضية، محليا وخارجيا؛ وتدخلت السلطات المصرية، وتوجهت وزيرة الهجرة المصرية إلى الكويت، بعد الحادث، مع اهتمام لافت بالقضية من جانب وسائل إعلام عالمية.

كان الوافد المصري "وحيد"، تعرّض للضرب المبرح على يد مواطن كويتي في أحد أسواق الشويخ الصناعية.

وأحيلت قضية الوافد المصري للنيابة العامة، بعدما تحولت قضيته من جنحة إلى جناية، إثر تقرير الطبيب الشرعي الذي أفاد بوجود كسور في أنف الوافد المصري.

وتناقل ناشطون كويتيون مقطعا مصورا، زعموا من خلاله أن الوافد المصري هو من بدأ الشجار، ولجأ لاستخدام آلة حادة.

ووجهت النيابة العامة، حينها، تهمة الشروع بالقتل للوافد المصري، لـ"قيامه بضرب المواطن الكويتي بآلة حادة على رأسه في المشاجرة التي نشبت بينهما".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحادثة، التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2017، بدأت عندما دخل المواطن الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله، وطلب منه إصلاح دراجته النارية، لكن العامل أبلغه بأنه في وقت راحة؛ فانهال الكويتي عليه بالضرب.