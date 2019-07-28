أخبار عاجلة

سيد عبد الحفيظ : بيراميدز خلق روح المنافسة في الدوري هذا الموسم -
سيد عبد الحفيظ : لم أسمع في حياتي سوى عن روح الفانلة الحمراء -
جائزة خالد الخطيب الدولية 2019.. تحديات التغطية الميدانية من قلب المعركة -
مساء dmc – لقاء مع أحد المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب -
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم -
هذه القائمة الكاملة بكل صفقات الزمالك -
أخيرا :محمود متولي في الأهلي واللعيب إنفرد بالصفقة من يناير -
لقاءات مع لاعبي النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد الدوري الممتاز -
أحمد شوبير: من حقك أن تختلف مع أي شخص.. ولكن عليك أن تحترمه -
البرهان يكشف حقيقة وجود تنافس بين المجلس العسكري وقوات الدعم السريع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

Google+ Print
كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

وأكد الحوثي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أمس السبت، بأنه "لا يمانع وجود صيانة للخزان النفطي، مؤكدا أن ذلك ما يطالب به دائما".

وأفاد رئيس اللجنة الثورية العليا بأن رفض دول التحالف العربي بيع نفط خزان صافر بالحديدة لتسديد رواتب الموظفين غير منطقي ولا إنساني، مؤكدا أن تصريحاته جاءت تعبيرا عن مخاوفه من تسرب للنفط من الخزان العائم في البحر.

وفي مقال نشرته "جماعة أنصار الله" على موقعها، قالت إن "أزمة خزان صافر النفطي العائم بميناء رأس عيسى، عادت من جديد إلى الواجهة، مشيرة إلى أن كارثة عالمية اقتصادية وبيئية باتت وشيكة".

وبينت أن "الحصار على الخزان منع تصدير نحو مليون ومائتي ألف برميل نفط مخزنة داخله منذ 2015، أو السماح بوصول مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات غلايات ومبردات منشأة الخزان العائم، أو وصول فرق صيانة تمنع خطر انفجاره أو تسرب نفطه، في أي لحظة".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذرت اليمنية من كارثة بيئية وشيكة قد تصل إلى ومصر بسبب "منع الحوثيين الأمم المتحدة من صيانة ناقلة نفط متهالكة قبالة سواحل الحديدة".

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها الخميس الماضي: "نحذر من كارثة بيئية وشيكة جراء منع المليشيا الحوثية وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة للقيام بأعمال الفحص الفني والصيانة للناقلة صافر، التي ترسو في البحر الأحمر بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة منذ أربع سنوات، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام كمخزون للتصدير".

وتعطلت ناقلة النفط "صافر"، التي كانت محطة تصدير صغيرة للنفط في مأرب، عن العمل منذ مارس/آذار 2015 عندما كانت المنطقة تحت سيطرة الحوثيين. وسبق أن حذر خبراء من أن ناقلة النفط المتهالكة يمكن أن تنفجر قبالة سواحل اليمن، ما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم

لقاءات مع أبطال مصر لكرة اليد "فور وصولهم" وعقب فوزهم بالمركز الثالث بكأس العالم

لقاءات مع لاعبي النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد الدوري الممتاز

لقاءات مع لاعبي النادي المصري قبل بداية الموسم الجديد الدوري الممتاز

أحمد شوبير: فرجاني ساسي من أفضل الصفقات "اللي جت مصر"

أحمد شوبير: فرجاني ساسي من أفضل الصفقات "اللي جت مصر"

تغطية خاصة - الشابة هادية حسني بطلة منتخب مصر للريشة الطائرة تحكي قصة نجاحها

تغطية خاصة - الشابة هادية حسني بطلة منتخب مصر للريشة الطائرة تحكي قصة نجاحها