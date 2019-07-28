4 تطبيقات تساعدك في أتمتة الرد على جميع الرسائل والإشعارات

تمثل كثرة الرسائل والإشعارات التي تصل إلى الهواتف، والأجهزة المحمولة الذكية يوميًا أحد أكبر مخاطر التكنولوجيا على المستخدمين، حيث تعمل على جذب انتباهم، وحثهم على قضاء وقت أكبر في استخدام المنصات والتطبيقات، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على إنتاجيتهم.

ولكن ضغط بعض الجهات على شركات التكنولوجيا لمعالجة المشكلات المتعلقة بتطبيقاتها وأجهزتها أثمر عن نتائج جيدة، حيث قدمت جوجل وآبل وفيسبوك خلال العام الماضي أدوات يمكنها مراقبة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الهواتف الذكية والتطبيقات؛ للمساعدة في تقليل هذا الوقت.

لحسن الحظ؛ تضم متاجر التطبيقات العديد من التطبيقات المناسبة التي تساعدك في أتمتة الرد على مجموعة الإشعارات والرسائل التي تصل لهاتفك كل يوم، وهذا بدوره سيساعدك في تقليل وقت استخدام الهاتف، وزيادة الإنتاجية في عملك.

فيما يلي 4 تطبيقات تساعدك في أتمتة الرد على الرسائل والإشعارات:

1- تطبيق IM Auto Reply:

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يساعدك تطبيق IM Auto Reply في أتمتة الرد على خدمات المراسلة الفورية. يتضمن ذلك: واتساب، وفيسبوك ماسنجر، وتيليجرام، وغير ذلك الكثير، ويقوم التطبيق بذلك عن طريق قراءة الإشعارات الواردة واستخدام ميزة الرد السريع.

يمكنك استخدام هذا التطبيق مع جميع تطبيقات المراسلة الفورية الموجودة على هاتفك، أو للتطبيقات التي ترغب في إدارتها فقط عندما تكون بعيدًا عن الهاتف، كما يمكنك أيضًا تفعيله لجهات اتصال محددة فقط إذا كنت لا تريد الرد على الجميع.

بصرف النظر عن السماح لك بحفظ إجابات مخصصة، فإن التطبيق يوفر لك أيضًا إمكانية الرد برسائل مختلفة مخصصة لجهة اتصال، أو مجموعة من جهات الاتصال. بالإضافة إلى خيار يُمكنك من إعداد ردود شخصية بناءً على ما أرسله الشخص الآخر.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، ولكنه غير متوفر لمستخدمي أجهزة آي أو إس.

2- تطبيق IFTTT:

يمكنك من خلال تطبيق IFTTT أتمتة أي شيء من خلال هاتفك، حيث يتكامل التطبيق مع مئات التطبيقات الأخري، والأجهزة الذكية مثل: جوجل هوم، وأليكسا من أمازون، وغير ذلك الكثير.

يتيح لك التطبيق التحكم في كل شيء من حولك بصوتك، وكذلك متابعة البريد الإلكتروني الخاص بك، وكل ذلك من مكان واحد. ويساعدك أيضًا في إنشاء نسخة احتياطية من الملفات والصور وجهات الاتصال المهمة على حلول التخزين السحابي مثل: Dropbox، أو Google Drive.

كما يتكامل التطبيق مع التقويم لمتابعة الأحداث والمواعيد المهمة، ويتكامل أيضًا مع بعض التطبيقات الرياضية، والصحية مثل تطبيق Health من آبل بحيث يسهل عليك تتبع عاداتك وحالتك الصحية والحفاظ عليها.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي آيفون وآيباد على آب ستور.

3- تطبيق Drivemode:

يوفر لك تطبيق Drivemode قيادة أكثر ذكاءً وأمانًا في أي مركبة، حيث يعمل على تبسيط طريقة استخدام هاتفك أثناء القيادة من خلال واجهة انسيابية، وأوامر صوتية للوصول بأمان إلى تطبيقاتك المفضلة بما في ذلك: – تطبيقات الخرائط، والموسيقى، والمراسلة، والمساعدات الصوتية.

يتيح لك التطبيق أيضًا الرد على الرسائل باستخدام الأوامر الصوتية، أو إعداد الرسائل النصية للردود التلقائية، وكذلك تجاهل المكالمات أو الرسائل في وضع “عدم الإزعاج”، كما يوفر لك توصيات مخصصة بمرور الوقت بناءً على أنشطتك، واستخدامك للتقويم، والأماكن المفضلة لديك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على جوجل بلاي، وكذلك لمستخدمي أجهزة آي أو إس على آب ستور.

4- تطبيق Scheduled:

يتح لك تطبيق Scheduled جدولة الرسائل النصية المكتوبة، سواء الرسائل النصية القصيرة، أو رسائل تطبيقات التراسل، أو رسائل البريد الإلكتروني.

يمكنك أيضًا استيراد جهات الاتصال الخاصة بك، وجدولة إرسال تذكيرات بالمواعيد، أو الاجتماعات إلى الأفراد أو المجموعات، كما يتكامل التطبيق مع التقويم.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آي أو إس على آب ستور، وغير متوفر حاليًا لمستخدمي أجهزة أندرويد، ولكن يوجد منه إصدار للويب.