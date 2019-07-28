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البحرين تكشف سبب حادث التعدي على سفارتها في بريطاينا

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البحرين تكشف سبب حادث التعدي على سفارتها في بريطاينا البحرين تكشف سبب حادث التعدي على سفارتها في بريطاينا

وقالت سفارة البحرين ببريطانيا، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، إنه أُلقي القبض يوم أمس على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، في لندن نتيجة للاقتحام غير المصرح به على سطح السفارة".

وأضاف البيان، أنه قد استُدعيت الشرطة من قبل السفارة ثم ألقي القبض على الشخص والذي نقل فوراً إلى مركز شرطة ويستمنستر".

وأشار البيان إلى أن الشخص المذكور قد ألقي القبض عليه مسبقا بنفس الجريمة في عام 2012.

وأكد البيان، أن "الشخص المتهم قد تعدى على سطح السفارة بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الإرهاب في المملكة المتحدة".

وكان المدعو قد هدد بالقفز من على سطح السفارة، قبل أن يتدخل موظفو السفارة لكبح ما قام به حرصاً لسلامته إلى أن وصلت الشرطة، وفقا للبيان.

وبموجب القانون الدولي وقانون المملكة المتحدة، فإن المرافق الدبلوماسية محمية، إلا أنه من الواضح أن تصرفات المدعو تتجاوز أي احتجاج سلمي مشروع، بحسب البيان.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة البحرينية، صباح السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بالإرهاب وقتل إمام مسجد، وذلك بعد ساعات من بيان لمنظمات حقوقية دولية يطالب بإيقاف حكم إعدام وشيك في حق شخصين.

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