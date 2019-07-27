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الملك عبد الله ومحمد بن زايد يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

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الملك عبد الله ومحمد بن زايد يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الملك عبد الله ومحمد بن زايد يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "أكد الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال لقائهما في أبوظبي اليوم السبت، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين الأردن ودولة الإمارات".

والتقى العاهل الأردني وبن زايد، اليوم السبت في أبو ظبي، حيث أكدا "الحرص على الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين".

​من جانبه، أكد ولي عهد أبوظبي متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حريصة دائما على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة.

وجرى التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن ودولة الإمارات، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الراهنة في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

SputnikNews

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