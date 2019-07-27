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8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
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لعلهم يفقهون - دعاء يشرح الصدور من الشيخ رمضان عبد المعز
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DMC
السبت 27 يوليو 2019 05:43 مساءً
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8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط
DMC
الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب
DMC
الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل
DMC
الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
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