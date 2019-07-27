أخبار عاجلة

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية -
ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر -
رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت" -
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن -
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية -
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا -
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سفارة السعودية تصدر بيانا لمواطنيها في دولة أوروبية بعد منع النقاب

Google+ Print
سفارة السعودية تصدر بيانا لمواطنيها في دولة أوروبية بعد منع النقاب سفارة السعودية تصدر بيانا لمواطنيها في دولة أوروبية بعد منع النقاب

ونشرت السفارة عبر موقعها على "تويتر" بيانا أوصت فيه المواطنات السعوديات بالالتزام بالتعليمات الرسمية بشأن منع النقاب في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في أنحاء هولندا.

وأضافت السفارة، بأنها ترجو السعوديات باتباع التعليمات والقوانين الهولندية خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المسائلة القانونية.

​وكان النواب الهولنديون أقروا في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، قانونا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

يشار إلى أن الهولندية، كانت قد قررت في 22 مايو/ أيار 2015، حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وعللت ذلك بأنه من الضروري أن يتمكن الناس من رؤية بعضهم البعض لأسباب أمنية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد