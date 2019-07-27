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برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس
-
الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو
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الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية
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الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:58 صباحاً
رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا
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الأحد 28 يوليو 2019 10:49 صباحاً
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
يحدث الآن.. تونس تشيع جثمان رئيسها الراحل إلى مثواه الأخير
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 27 يوليو 2019 12:14 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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