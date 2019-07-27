نائب رئيس المجلس الانتقالي يتوجه إلى دولة جنوب السودان في زيارة رسمية

الخرطوم - سبوتنيك. وذكر بيان للمجلس العسكري، صباح اليوم السبت "توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا".

وأضاف البيان: "يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما يلتقي وفد الحركة الشعبية جناح الحلو لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية".

وأوضح البيان: "يرافق نائب رئيس المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي، والفريق ياسر العطا عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة السياسية، وإبراهيم الأمين وأحمد ربيع ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير".