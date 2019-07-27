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ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:58 صباحاً
رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا
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الأحد 28 يوليو 2019 10:49 صباحاً
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ملكة جمال العالم ترقص في أوغاندا رقصا يشعل قلوبا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 27 يوليو 2019 09:14 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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