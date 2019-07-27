الملك يعزي بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

جى بي سي نيوز :– بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، برقية تعزية إلى الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر، بوفاة المغفور له بإذن الله، الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

واستذكر جلالة الملك، في البرقية، مواقف الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي كرس حياته من أجل تونس الشقيقة وخدمة شعبها، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بالفقيد الكبير، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية وأسرة الرئيس السبسي والشعب التونسي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.