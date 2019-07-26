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بالفيديو... وزيرة الهجرة المصرية توضح حقيقة التهديد "بتقطيع" المنتقدين

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بالفيديو... وزيرة الهجرة المصرية توضح حقيقة التهديد "بتقطيع" المنتقدين بالفيديو... وزيرة الهجرة المصرية توضح حقيقة التهديد "بتقطيع" المنتقدين

أظهر التسجيل الذي صور في مناسبة، يوم الاثنين، وبث على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيرة الدولة للهجرة، نبيلة مكرم، وهي تشير بيدها إلى الذبح قائلة للحشد بالعربية "أي حد يقول كلمة برة على بلدنا...يتقطع".

ولقي التصريح موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تعقيب بث على صفحة الوزارة بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس، قبل عودتها لمصر الجمعة، قالت الوزيرة إنها "استخدمت عبارة بالعامية المصرية ووجهت إشارة اجتزئت منذ ذلك الحين من سياقها وأسيئ فهمها".

وأضافت الوزيرة "لا أفهم كيف جرى تفسير العبارة والإشارة التي قمت بها بأنها مسيئة أو عديمة الحس. أود أن أؤكد أن نيتي لم تكن الترويج للعنف تجاه أي مصري أو أجنبي".

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وصف تعليقات الوزيرة بأنها "غير مسؤولة".

وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "ما كان يجب أن يقال حتى لو كان عفوي وغير مقصود لأنه يتم استغلاله من المتربصين للإساءة بمصر".

SputnikNews

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