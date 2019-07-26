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رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"
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الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن
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الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية
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الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا
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الأحد 28 يوليو 2019 10:49 صباحاً
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - مصر تدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
باب الخلق | محمود سعد يكشف 4 اسباب للدلالة على أن كهف الرقيم هو مكان اهل الكهف الاصلي
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 26 يوليو 2019 09:12 مساءً
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