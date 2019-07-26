مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي

أعلنت واتساب المملوكة لشركة فيسبوك عن إطلاقها خدمتها للمدفوعات الرقمية (WhatsApp Pay) لأكثر من 300 مليون مستخدم – وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة – في جميع أنحاء الهند في وقت لاحق من هذا العام، وذلك وفقًا لتصريحات ويل كاثكارت Will Cathcart، الرئيس العالمي لواتساب.

وكانت واتساب قد أطلقت جولة تجريبية من خدمتها للمدفوعات الرقمية المستندة إلى واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) مع مليون مستخدم في الهند خلال العام الماضي، والتي ظلت لفترة طويلة في مرحلة الاختبار، لكن يبدو أن الخدمة قد وصلت إلى المراحل النهائية.

وقال كاثكارت، متحدثًا في حدث في نيودلهي: يمكننا إطلاق خدمة المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء البلاد في وقت لاحق من هذا العام بعد تلبية القوانين من أجل تعزيز الاندماج الرقمي في الهند.

وأضاف “تتمثل رؤية الشركة في جعل إرسال الأموال سهلاً مثل إرسال رسالة على المنصة، ونعتقد أنه إذا نجحنا في ذلك، فسيؤدي ذلك إلى تسريع الاندماج المالي وتحقيق القيمة للناس في الاقتصاد الرقمي سريع النمو في الهند، ولا يمكننا الانتظار أكثر لتقديم الخدمة لمستخدمينا في الهند”.

وبدأت الشركة في شهر فبراير الماضي باختبار الخدمة، وقالت في شهر يونيو: إن الاختبار يتضمن مليون مستخدم.

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وقال فيجاي شيخار شارما Vijay Shekhar Sharma، الرئيس التنفيذي لشركة (Paytm) الرائدة في مجال الحوالات الإلكترونية في الهند، بعد إطلاق الاختبار: إن واتساب تقتل نظام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) المفتوح من خلال عدم السماح للمستخدمين بإجراء معاملات عبر التطبيقات.

ومن الجدير بالذكر أن خدمة واتساب للمدفوعات الرقمية، التي ستتنافس مع أمثال (Paytm)؛ و (PhonePe)؛ وجوجل باي (Google Pay)، لم تُطرح على المستوى الوطني في الهند.

وتسعى الشركة المملوكة لفيسبوك، والتي تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم، لتوفير خدمة الدفع في أسواق أخرى أيضًا، حيث من المفترض أن تخلق خدمة الدفع من واتساب فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تصبح رقمية.

وأوضحت واتساب في شهر أكتوبر من العام الماضي أنها طورت نظامًا لتخزين البيانات المتعلقة بالمدفوعات في الهند كجزء من الالتزام بسياسة البنك الاحتياطي الهندي لتخزين هذه البيانات محليًا.

وقالت في شهر مايو من هذا العام للمحكمة العليا: إنه من المحتمل أن يتم الانتهاء من التشغيل التجريبي بحلول شهر يوليو، وإنها لن تطلق خدمة الدفع دون الامتثال التام لمعايير البنك المركزي.

ويجتمع ويل كاثكارت خلال زيارته الحالية إلى الهند مع مسؤولي بنك الاحتياطي الهندي (RBI) والمجلس الوطني للمدفوعات في الهند (NPCI) لحل الخلافات المتبقية وإطلاق خدمة الدفع.