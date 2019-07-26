سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر

أعلنت شركة سامسونج اليوم أنها أجرت تحسينات لحماية شاشة هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد (Galaxy Fold)، على أن تبدأ بيعه في تاريخ غير محدد في شهر سبتمبر.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور أربعة أشهر من تأجيل الشركة لعملية إطلاق الهاتف ضمن متاجر التجزئة، وتقول سامسونج: إن السعر سيبقى كما كان من قبل: 1980 دولار.

وقالت سامسونج في بيان: أعلنا في وقت سابق من هذا العام عن جالاكسي فولد، أول جهاز قابل للطي من سامسونج، وبداية فئة جديدة تمامًا للهاتف المحمول، وأدخلنا منذ ذلك الحين تحسينات على جالاكسي فولد لضمان حصول المستهلكين على أفضل تجربة ممكنة.

وشرحت العملاقة الكورية الجنوبية التحسينات التي أدخلتها على تصميم جالاكسي فولد، بما في ذلك تمديد الطبقة الواقية لشاشة (Infinity Flex) إلى ما وراء الإطار، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من بنية الشاشة ولا يجب إزالتها.

ويعالج هذا الأمر المشكلة التي حصلت مع المراجعين عند إزالة هذه الطبقة الواقية للشاشة، مما أضر بشاشة الهاتف.

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ويتميز جالاكسي فولد بتعزيزات إضافية لحماية الجهاز بشكل أفضل من الجسيمات الخارجية مع الحفاظ على تجربته القابلة للطي، وعززت الشركة الجزء العلوي والسفلي من منطقة المفصلات بأغطية حماية إضافية.

كما أضافت طبقات معدنية إضافية أسفل شاشة (Infinity Flex) لتعزيز حمايتها، وقللت المسافة بين المفصل وجسم الهاتف.

وتقول الشركة: إنها استغرقت وقتًا إضافيًا لتحسين تجربة مستخدم جالاكسي فولد الإجمالية، بما في ذلك تحسين المزيد من التطبيقات والخدمات لتجربة المستخدم الفريدة للجهاز.

وتتوقع الشركة إتاحة الهاتف للعملاء ابتداءً من شهر سبتمبر في أسواق محددة، مع قولها: إنها ستقدم تفاصيل إضافية حول مدى توفر الجهاز مع الاقتراب من تاريخ الإطلاق الجديد.